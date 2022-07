Anvar Samost: parempoolseid pole, vasakpoolseid ka

Pärast uue valitsuse koalitsioonikokkuleppe peamiste punktide ja nende ligikaudse maksumuse avalikuks saamist kõlas mitmest suust tuttav retooriline küsimus: kas Eestisse mõni parempoolne erakond ka alles on jäänud?

Kas siis see on omaaegne Mart Laari Isamaa või kas tõesti tunneb veel ära Siim Kallase aegse Reformierakonna?

Loomulikult mõjub üllatavalt, kui küttepuude hinnatõusu hüvitamisest hakkab Keskerakonna asemel rääkima Isamaa, olenemata asjaolust, et teiste levinud kütteliikide hinnalagede seadmine ja üle kogu tarbijaskonna toetuste kehtestamine samasuguseid küsimusi ei tekitanud.

Võiks ka küsida: miks Eestis pole nõukogude võimust põlvkondade kaugusele jõudes ikka veel päriselt vasakpoolseid erakondi? Kus on need sotsialistid, kes tegeleksid palkade ja töötajate õigustega, näiteks Bolti kullerite ja teiste sarnaste järjest vähem reguleeritud töösuhete puhul?

