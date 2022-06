Virgo Vallik lõi Eesti valitsevale jalgpallimeistrile värava

Tuudilt pärit Pärnu JK Vaprus ridades mängiv Virgo Vallik lõi Eesti meistermeeskonnale värtava.

Eesti meeste jalgpallimeistrivõistlustel algasid koondisepausi järel taas mängud.

Eesti jalgpalli pühamus A Le Coq Arenal läksid vastamisi Eesti valitsev meister Tallinna FCI Levadia ja Pärnu JK Vaprus.

Iga kohtumine Premium liigas, kui platsil on JK Vaprus, kõditab natukene Läänemaa jalgpallisõprade närvi.

Suvepealinna esiklubis teevad aastaid kaasa paljud Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kasvandikud. Seda nii meeskonnas, kui naiskonnas.

Eelmisel hooajal komeedina Eesti jalgpallitaevasse tõusnud Tuudilt pärit Virgo Vallik pani taas maha vägeva tähise.

Levadia ja Vapruse mäng ei olnud veel alanudki, kui vaprate kaitsja Magnus Villota mängis oma kastis väga lohakalt käega.

Karistus oli karm: penalti. Levadial realiseeris teise minuti penalti kindlalt Zakaria Beglarišvili.

Kuid juba neli minutit hiljem saabus JK Vapruse ja Virgo Valliku tähetund.

Peale Vapruse karistuslööki põrkas pall Levadia kaitsjatest lahti. Esimesena sööstis meeletut stardikiirendust näidanud Vallik pallini ja lõi palli kindlalt nurka! Seisuks üks-üks. Just vastase edestamine oma ühe trumbi, kiirusega on selle värava puhul esile tõstmist väärt.

Siiski paneb valistev meister ennast lõpuks maksma ja võtab 4:1 võidu. Kuid JK Vapruse südi töö kaitses ja rünnakud on siiski kiiduväärt.

Värava löönud Vallik lausus peale kohtumist Soccernetile, et koduklubi ei saa neist õnnetutest olukordadest kuidagi lahti. “Me laseme ikka kas poolaegade alguses, või lõpus vastastel skoorida. Peame olema kindlamad,” ütles Vallik.

Nüüd on noorel ründemängijal hetkel kaukas 43 Premium liiga mängu. Kirjas on viis väravat FC Kuressaare, Tallinna JK Legioni, Nõmme Kalju FC ja nüüd ka Tallinna FCI Levadia vastu.

Lüüa värav A Le Coq Arenal on aga kindlasti iga jalgpalluri unistus. Seda märgib ka JK Vapruse treener, teine lõunaläänlane Reilo Mark: “Tulla sinna murule, istuda pingil ja hingata seda õhku, see on hoopis teine tunne, kui kuskil mujal”