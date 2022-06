Epeevehklemise EMil Eesti naistel poodiumile asja polnud

Türgis Antalyas alanud vehklemise Euroopa meistrivõistlustel toimus täna naiste epeevehklemise individuaalturniir. Eestist osalevad Nelli Differt, Irina Embrich, Katrina Lehis ja Erika Kirpu, kuid medalimatšideni neist keegi ei jõudnud.

Kõik neli eestlannat pääsesid 1/16-finaalidesse, kusjuures Katrina Lehis sai 64 parema hulgas kõige raskema võidu. Ta oli veel 10:14 kaotusseisus, kuid suutis lõpuks võita lisaajal 15:14, vahendas Delfi.

Paraku tuli järgnevalt kaotus vastu võtta nii Lehisel, Nelli Differtil kui Irina Embrichil. Ainsana jätkas veerandfin aalis võistlust Kirpu, paraku kaotas ta Swatowska-Wenglarczykile 11:15 ja eestlannade individuaalvõistlus on lõppenud.

Kõik neli eestlannat tegid võistlusele suurepärase sissejuhatuse, võitsid oma alagrupi ja jõudsid kindlalt 64 parema hulka.

2018. aasta Euroopa meister ja mullune olümpiapronks Katrina Lehis ja suurvõistluste debütant Nelli Differt said mõlemad viis võitu (kuuest) ning Erika Kirpu ja Irina Embrich neli võitu (viiest).

Esimeses ringis jäi Lehis Alexandra Ehleri (Saksamaa) vastu taha 6:11 ja 10:14, kuid jõudis viimase minutiga seisuni 14:14, tehes viigitorke viis sekundit enne normaalaja lõppu. Ning lisaajal torkas samuti Lehis!

Teises ringis kaotas Lehis Pauline Brunnerile (Šveits) dramaatilisel moel 14:15. Ta oli suurema osa matšist tagaajaja osas, kuid jõudis viimasel kolmandikul viigini 12:12 ja seejärel 14:14. Tundus, et Lehis tegi lähivõitluses ka võidutorke, kuid vastane näitas kohtunikule, et tema relv ei töötanud ning kontrollimise järel selgus, et nii oligi. Lehise torge ei lugenud, matši jätkati ning seejärel suutis juba Brunner teha ise torke, vahendas Postimees.

Nelli Differt alustas esimeses ringis Katarina Kneževici (Serbia), teises ringis läks ta kokku Mara Navarriaga (Itaalia). Differt jäi Navarria vastu juba üsna pikalt taha ega suutnud lõpuspurdiga matši päästa – tulemus 12:15.

87-st vehklejast pääses edasi järgmisse ringi ehk play-offidesse 64 paremat.

Eesti epeemehed (Sten Priinits, Ilian Bobrov, Jüri Salm, Ruslan Eskov) asuvad võistlustulle pühapäeval.

Teisipäeval toimub naiste epee võiskonnavõistlus, meeste võiskonnavõistlus peetakse kolmapäeval.