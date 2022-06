Katarine Rosalie: epistel Helir-Valdori seestamisest ja tulnukate vandenõust

Olen viimasel nädalal aina nutnud ja sind haletsenud, mu armas rahvas, sest toime on pandud järjekordne reetmine ja Eestimaa uue hooga tüüritud hukatuse suunas, aga sina ei saa sellest isegi aru! Sina, rumal, rõõmustad, et Helir-Valdor liitus vastu igasuguseid ootusi Reformi ja sotsidega nende ebaseaduslikus valitsuses! Sina arvad ja ei jäta ülbelt kommenteerimata, kuidas lõpuks ometi on Isamaale mõistus pähe tulnud, kuidas nad lõpuks siiski suutsid teha õige valiku! Aga!

Sa ei tea pooli asjugi. Sina ei mõista (veel!) oma pimeduses Helir-Valdori reetmise suurust ega tea, mis tegelikult oli tema poolte vahetamise taga. Aga mina näen enamat kui teised. Ma tajun rohkem, ma mõistan rohkem, sest mina olen kontaktis Kõiksusega, Universumiga ja valguse jõududega. Ning mulle on antud näha Isamaa meelemuutuse tagamaad. Usu mind, see ei ole ilus.

Kõige taga muidugi on Kaja, kõigi aegade väärituim peaminister üldse. Tema, kes ta on ennast pühitsenud saatanale ja vaenulike tulnukate organisatsioonile OTAN, teadis kahjuks väga hästi, mida ta tegi, kui tagasiastumise asemel tegi Isamaale ettepaneku endaga koalitsiooni minna ja Kesk kõrvale puksida.

