Vald lammutab Risti rahvamaja

Lääne-Nigula vald lammutab kümme aastat tühjana seisnud ja lootusetult lagunenud Risti rahvamaja maha, sest taastada pole seda enam mõtet.

Pritsimajaks ehitatud eestiaegse hoone konstruktsioonid on põrandast katuseni läbi. „Seinad on tõmmitsatega kokku tõmmatud, muidu vajuvad laiali,” ütles Risti osavallakogu liige Neeme Suur. Remontida hoonet mõtet ei ole. Paar korda on üritatud rahvamaja müüa, aga see ei ole õnnestunud. „Keegi ei tahtnud osta,” ütles Suur.

Hoone lammutamine maksab 18 000 eurot ja selleks taotleb vald Kredexi toetust.

Plaanis on maha lammutada ka Kullamaa kolhoosi aegne elektroodkatlamaja. Kullamaa osavallavanema Katrin Viksi sõnul on hoone peaaegu 30 aastat tühjalt lagunenud ja praeguseks varisemisohtlik. Elektroodkatlamaja lammutamine läheb maksma 26 000 eurot.