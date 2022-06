 Nädal toob Läänemaale üle 20 kraadi sooja

Homset ilma kujundab Baltimaadest ida pool laiuv kõrgrõhuala. Läänemerele laieneb madalrõhkkonna idaserv, mis suurendab õhtul Lääne-Eestis sajuvõimalust.

Teisipäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 19..24, meremõjuga rannikul 14 kraadi.

Läänemaal on homme vähese, õhtu poole vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu- ja idatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 19-22 kraadi.

Kolmapäeval sajab vihma ja õhusooja on 17-20 kraadi. Neljapäev ja reede on sademeteta. Mõlemal päeval on sooja 16-21 kraadi.

Laupäeval läheb soojemaks, on 19-23 kraadi, kuid soojaga koos sajab Läänemaal vihma.