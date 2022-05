Katarine Rosalie: epistel valitsuse vahetamisest ja vaenlase salakavalusest

Armas rahvas!

Lõppeval nädalal nägime kõik, kuidas reeturlus ja argpükslus võivad anda surmahoobi õilsa idee teostumisele ja meie armsa Eesti tulevikule. Me nägime, kuidas juba puhkes õitsele uus lootus vabaneda meie rahvavaenlastest koosnevast loojanguvalitsusest ning Eesti hävitamist sepitsevast Kajast – ning kuidas see kõik ometi jälle nurja läks.

See tõestab taas ilmekalt, et pimeduse jõud ei maga ja kui osavalt nad mõjutavad inimeste teadvust, antud juhul Jüri oma. Näib, et Jüri teadvus on moonutustele ja diversioonile veel eriliselt tundlik, sest eks meil kõigil on veel meeles, kuidas teda mõjutati oma vanu koalitsioonipartnereid reetma, neile nuga selga lööma ja valitsust lõhkuma, ja kuidas tookord see kahjuks tal ka õnnestus. Nii me saimegi omale selle häbitu loojanguvalitsuse, aga ausad Eesti mehed pidid jääma opositsiooni kaabuserva imema.

