Lääne Elu paberleht laupäeval, 21. mail

Umanis peetakse juba sõjajärgseid plaane

Haapsalu sõpruslinn Uman peab juba plaani, kuidas Venemaaga peetava sõja võidu korral eluga edasi minna. Umani linnavalitsuse ametnik Halina Kutšer ütles telefonivestluses Lääne Eluga teisipäeval, et normaalse elu poole juba liigutakse. Linnas avatakse lasteaedu, ettevõtted on taas töö käivitanud, tudengid naasevad linna ning põgenikevool on suunda muutnud – nüüd liiguvad põgenikud kodu poole.

Mida teha punamonumentidega?

Ukraina sõda on kolmandat korda päevakorda toonud nõukogude ajal paigaldatud monumentide saatuse – esimene arutelulaine oli kohe pärast Eesti taasiseseisvumist, teine 2007. aastal. Punamonumentide arvu Läänemaal ei tea täpselt keegi. Muinsuskaitseameti kultuuriväärtuste registris on neid kinnismälestistena arvel kuus ja Lääneranna vallas viis. Tegelikult on eri aegadel ja eri põhjustel paigaldatud monumente rohkem – nii kalmistutel, avalikus linnaruumis kui ka metsa all.

Iloni Imedemaa kutsub muumidega seilama

Haapsalus Iloni Imedemaal näeb esimest korda Eestis Tove Janssoni maailmakuulsaid muumiraamatute originaalillustratsioone. Iga muumisõbra tõeline unistus – 19 kallihinnalist originaalillustratsiooni – jõudis Soomest Tampere muumimuuseumist Haapsallu Iloni Imedemaale nädala eest. Tampere muuseumitöötaja valvsa silma all – lukustatuna raamidesse, mida saab avada ainult spetsiaalse võtmega – leidsid nad koha seintel. Reedest saab pilte oma silmaga kaeda.