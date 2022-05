Ideaalse telerivaatamiskoha loomine nõuab planeerimist, ent tulemus on seda väärt

Eesti kodudes leiavad endale koha aina rohkem 65″ ja 75″ telereid ning kui uute ostetavate telerite puhul on 4K pildilahutusvõime juba standard, siis aina enam tuntakse huvi ka 8K võimekusega telerite vastu. Telerite füüsiliste mõõtmete suurenemise ning ekraanitehnoloogia teravamaks muutumise kõrval vajab kodust tähelepanu ka see, kuhu ja kuidas teler asetada, et seda oleks hea vaadata ning samal ajal oleks vaatajakogemus parim.

Samsungi tootekoolitaja Alari Pennar soovitab poodi uue teleri järele minna realistliku vaatega. Kui elutoa suurus on mitte rohkem kui 4×4 meetrit, siis on ka kõige parema tahtmise juures 75″ või suurem teler sellesse liiga suur. Küll aga sobib sellisesse ruumi panna 65″ teler.

„Tuleb meeles pidada, et elektroonikapoes, kus on palju avarust, tunduvad telerid väiksemad, kui nad tegelikult on. Koju tuues võib hakata liiga suur ekraan ruumi üle domineerima ning lähedalt on seda ebamugav vaadata. Kel on võimalus, siis võikski elutoa planeerida selliselt, et teler on selle keskpunktiks ning kõik koondub selle ümber,” soovitas Pennar.

Kuna inimeste teleri vaatamise harjumused on väga individuaalsed, võib teleri paigutus ruumis olla väga erinev. Tänapäeval ei pea teler asuma seina ääres kapi või lauakese peal, vaid selle saab mugavalt paigutada seinale või soovi korral ka keset tuba. Mõelda tuleb sellegi peale, et teleriga on tavaliselt ühendatud mitmed voolu tarbivad tehnikaseadmed, nagu digiboks, ruuter, kodukinokõlarid või mängukonsool. Seetõttu tasub teler paigutada sinna, kus on vajalik vooluühendus tagatud.

„Visuaalselt nähtavad juhtmed võivad mõjuda esteetiliselt koledalt, seega tasub mõelda nende peitmise peale. Näiteks seinale kinnitatava teleri puhul võiks juhtmed pistikuni tuua üldse seina tagant,” selgitas Pennar. „Samsungi NEO QLED telerite puhul on seadmega karbis kaasas One Connect Box, mis ühendub teleriga vaid üheainsa peenikese peaaegu nähtamatu kaabli abil ning lisaseadmed koos juhtmepuntraga saab ära peita telerist kaugemale. Selline lahendus võimaldab teleri paigaldada mitte ainult seinale, vaid ka näiteks toa keskele.“

Kindlasti tuleks teleri paigutamisel ruumi arvestada akende ning sealt tuleva loomuliku valgusega. Uutel teleritel on arendatud vaatamisnurk nii heaks, et selget ja teravat pilti saab näha ka nurga alt, ent üldiselt vaadatakse teleriekraani siiski otse. See tähendab, et aknad võiksid olla telerist kaugemal, mitte kohe selle kõrval nii, et valgus ekraanile langeb. Ekraan ise on siiski mingil määral peegeldav ning tumedate stseenide puhul võib telerist peegelduv aken hakata vaatamist segama. Sama lugu on näiteks põranda- või seinalampidega.

„Enne teleri monteerimist seinale tasuks asetada see oma kohale ning vaadata, kas sellest paistab segavaid valgusallikaid. Kui mitte, siis võib-olla õnnestub telerile ruumis parem koht leida,” soovitas Pennar.

Tootekoolitaja sõnul on väga oluline paigutada teler vaataja silmade kõrgusele. Tihtilugu paigaldatakse seinale telereid ise püsti seistes ning pärast selgub, et see on vaatamiseks ebamugavalt kõrgel. Lähtuvalt teleri diagonaalist tuleks välja arvutada ka vaatamiskoha kaugus ekraanist.

„Teleri ja diivani vahelist kauguse arvestamisel on soovituslik võtta teleri diagonaali mõõdu number, korrutada see kolmega ning saame tulemuse sentimeetrites. Seega näiteks 65″ telerit on mugav vaadata mitte lähemal kui kaks meetrit,” õpetas Pennar.

Kui kodus on soov teler interjööri rohkem ära peita, võiks kasutada telerilaual erinevaid dekoratsioone nagu taimed, lõikelilled efektses vaasis, laualambid, küünlajalad, fotod või postrid.