Puidu hinnad püstitasid rekordeid

Erametsakeskuse puiduhinna ülevaade näitas, et 2022. aasta esimeses kvartalis püstitasid hinnarekordid kõik sortimendid peale okaspuu paberpuidu.

Venemaa rünnak Ukrainale on tõstnud puiduhinnad seninägematusse kõrgusse. Eriti on kallinenud kase- ja haavapaberipuidu hind ning rekordiline hinnakasv on olnud küttepuidul. Okaspuupalkide hinnad on oma absoluutarvudes jõudnud sellistesse kõrgustesse, mida oleks olnud kolm kuud tagasi võimatu ette näha. Lehtpuupalkide hinnad on väga-väga kõrged.

Paberipuiduturul on hinnakasv viimase kolmveerand aasta jooksul olnud järjest kiirenev. Kui jaanuaris-veebruaris oli hinnakasv küllaltki kiire, siis märtsis hinnad lausa hüppasid ülesse. Kolme kuuga on okaspuupaberipuit kallinenud 53 protsenti. Kasepuidu hind kasvas samal ajal ligi 33 ja haavapuidu hind enam kui 44 protsenti.

Nii nagu teisedki sortimendid on ka küttepuit kallinenud, aga ainult sellise erinevusega, et hinnakasv on olnud veelgi suurem. Selle põhjuseks on juba eelmisel aastal alanud energiahindade järsk tõus, millele on nüüd aasta alguses reageerinud ka küttepuidu hind. Kuna laovarud olid varasema suhteliselt madala hinna tõttu väikesed, nõudlus kasvas ning Ukraina sõda lisas omalt poolt veel lisasurvet, siis tõusiski kolme meetrise segaküttepuidu hind märtsi lõpuks 45,38 €/tm. Hinnakasv kolme kuuga 52,4 ja aastaga 92,7 protsenti.

2022. aasta esimeses kvartalis tehti 440 metsamaa tehingut, mille raames vahetas omanikku 3654 ha. Tehingute ja müüdud pindala hulk on märkimisväärselt langenud. Tähelepanuväärselt on langenud ka eraisikutelt juriidilistele isikutele müüdud metsamaa maht, samas on keskmised hektarihinnad tõusnud.