Haapsalu volikogu otsustas reedel, et tõstab volinike istungitasu viiekümne euro võrra. Kui seni said volikogu aseesimees ja volikogu juhatuse liikmed volikogus osalemise eest 350 eurot, siis edaspidi on see summa 400 eurot. Komisjoni aseesimehe tasu tõuseb 300 euroni ja volikogu liikme tasu tõuseb 200 eurolt istungi kohta 250 eurole.

Muutmata jääb vaid volikogu esimehe tasu, mis on 1500 eurot. Kuna Haapsalu volikogu esimees Jaanus Karilaid on ka riigikogus, siis talle seda summat ei maksta.

