Viigi kooli võtmed jõudsid Kõpu kirikusse

Haapsalu Viigi kooli õpetaja Villu Baumann ja tema õpilased kinkisid Kõpu Peetri kirikule koolitundides valminud 40 keraamilist suveniirvõtit.

Võtmed anti Viigi koolis sel esmaspäeval üle Viljandimaa Kõpu Peetri kiriku koguduse õpetajale Hedi Vilumaale. Eesti linnade suveniirvõtmed valmisid koolitööna kümmekond aastat tagasi, need on savist ja glasuuritud. „Televiisorist jäi kõrva, et Peetri kirik kogub võtmeid,” ütles Baumann. „Seejärel sündis otsus oma võtmed neile kinkida.” Kirikus on juba paras võtmete kogu ja kavas on neid eksponeerida kiriku pööningusaalis. Ka Baumannil endal on kodus võtmete kogu, kus on võtmeid Taanist, Norrast, Indiast, Leedust jm. Just sellest sündis idee meisterdada õpilastega Eesti linnade keraamilisi suveniirvõtmeid.

Iga võtit kaunistab linna nimi või nime algustäht ja mõni just sellele linnale iseloomulik detail – Palamuse võtmel on katkine saunaaken ja Türi võtmel lillelaatade auks lill. Varem on võtmed väljas olnud Tallinna inglise kolledžis, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ning Haapsalus kunagises Kuke galeriis.