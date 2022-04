Magaziin tõi Haapsallu tosin töökohta

Võrust alguse saanud Magaziini kett avas neljapäeva hommikul oma Haapsalu kaupluse. Keti 17. pood toob Läänemaale tosin uut töökohta.

Uue poe avamise puhul olid kohal ka keti omanikud, Võru ärimehed Ursel Kaarna ja Arvi Prants. „Arvi Prantsu mõte on olnud, et pood tuleb teha sinna, kus on hea koht. Haapsalus õnnestus meil saada väga hea koht,“ rääkis Kaarna, lisades, et eesmärk on olnud viia Magaziin igasse Eesti linna. Tänavu avati pood ka Jõhvis.

