Haapsalu kunstikool tahab avada lisarühma

Haapsalu kunstikool on teinud Haapsalu linnavalitsusele ettepaneku suurendada kooli õpetajate ametikohtade arvu, et luua sügisest neljas kunstiringirühm.

Praegu on kunstikoolis 6–9aastastele lastele kolm rühma, kus igas õpib üheksa last. Taotlusi kunstiringi pääseda on aga olnud rohkem, kui huvikool suudab vastu võtta. „Osa lapsi, kes juba on järjekorras, saame võtta, aga teame juba ette, et suve lõpus tuleb taotlusi juurde,“ ütles Haapsalu kunstikooli direktor Marika Aedviir.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!