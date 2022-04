Oled ostnud maja? Vaata, milliseid aiatööriistasid sa vajad

Palju õnne uue maja ostu puhul! Oled kindlasti majaga saanud kaasa ka imelise aia, kus just nüüd on õige aeg alustada kevadtöödega. Kui see on sinu esimene maja, siis ei pruugi sul olla erinevaid aiatööriistasid, mida selle korrastamiseks vajad. Siinkohal tuleme sulle appi ja tutvustame olulisemaid vahendeid, mis tuleks soetada.

Muruniiduk

Esimene asi, millele mõelda on niiduk. Juba kevadel hakkab muru kiiremini kasvama ning alates sellest ajast kuni sügiseni tuleb seda niita paar korda nädalas. Niitmiseks vajad aga niidukit, selleks võib olla robotniiduk, klassikaline muruniiduk, aga ka murutraktor. Niiduki valikul lähtu sellest, kui suur on sinu murumaa. Kui sinu aed on väike, siis piisab ka klassikalisest niidukist, sest niitmisele ei kulu palju aega. Kui aga on tegemist juba natukene suurema maa-alaga, tasub kaaluda robotniidukit. Robotniiduk on mugav vahend, sest pärast selle seadistamist töötab see sinu eest. Ja seda mitu korda nädalas. Kui sul on kodus robotniiduk ei pea sa enam niitmisele mõtlema ja saad suve nautida.

Soeta endale robotniiduk, kui sa ei soovi üleliigselt palju aega niitmisele veeta.

Juhul, kui sinu maa-ala on äärmiselt suur, siis mõtle murutraktorile, sest see võib kuluda teist liiki niidukite asemel ära.

Reha ja aiakäru

Reha on ütlemata universaalne vahend, mida saab kasutada päris mitme erineva aiatöö jaoks. Kevadel, kui hakkad muru hooldama, tasub see ära riisuda, et eemaldada vana muru või taimsed jäägid. Sügisel kulub reha ära lehtede riisumiseks. Siis, kui sa hooldad enda hoovis hekki, on reha abiks, et kõik kiirelt kokku riisuda ja ära viia. Olenemata, kui suur või väike on sinu aed, ilma rehata sa hakkama ei saa.

Teine sama oluline asi on aiakäru, sest sellega saad sa vedada ära nii riisutud muru, oksad kui ka kõik muu vajaliku. Soeta aiakäru, mis on kerge ja lihtsalt manööverdatav, et saaksid seda mugavalt kasutada.

Aiavoolik

Kuumemal suvel tuleb taimi tihedamalt kasta. Kui sinu aed on suur ja sul on palju taimi, siis kastekannuga kastmine võtab väga palju aega ning jaksu. Sellisel juhul tasub investeerida hoopiski korralikku aiavoolikusse, millega kasta taimi, muru, aga ka pesta oma autot. Aiavoolik on lisaks kastmisele heaks abiliseks ka koristamisel, näiteks, kui soovid puhastada terrassi või pesta enda maja seinu vms.

Töökindad ja muud tarvikud

Viimaseks, varu endale mitu paari erinevaid töökindaid, mida kasutada kas riisumisel, niitmisel või hoopiski istutamisel. Erinevateks töödeks on mõeldud erinevat tüüpi aiakindad, seega veendu enne ostu, et soetad just sellised kindad nagu sul on vaja. Lisaks kõigele sellele võib sul vaja minna veel erinevaid aiatööriistasid nagu heki- ja oksakääre, käsisaagi jms. Mõtle läbi, milliseid aiatöid tuleb sul teha ja soeta kõik vajalik.