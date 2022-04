Galerii: jalgpallurid pakkisid pneumokatte kokku

Fotod Malle-Liisa Raigla

Neljapäeva õhtul alustasid töömehed koos Läänemaa jalgpalliklubi noortega Uuemõisa jalgpallihalli katte kokkupakkimist.

Kolmapäeval eemaldasid töömehed hallist valgustuse ja tehnika, neljapäeval oli järg halli katte käes.

Jalgpallihall koosneb kaheksast tükist, millest raskemad kaaluvad kolm ja viis tonni. Haapsalu spordibaaside juhi Sulev Vare sõnul on suurim mure see, et pneumohalli tootjal, Sloveenia ettevõttel DBS Engineering Ltd. ja tema Eesti partneril OÜ G-Floorsil pole Haapsallu kokku tuua piisavalt suurt hulka abilisi, kes aitaksid halli kokku panna. Vare sõnul on vaja 50 inimest ja nii paluti abi jalgpalliklubilt.

