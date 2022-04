Eelolevad päevad tulevad lume- ja lörtsisajused

Skandinaaviast liigub esmaspäeva päeval madalrõhkkond üle Läänemere, tuues ennelõunal saartele lörtsi- ja vihmasadu, mis laieneb pärastlõunal lumeks ja lörtsiks muutudes üle maa. Ka järgmistel päevadel ei paista veel suurt kevadet kusagilt ja pigem tuleb arvestada lume, lörtsi ja miinuskraadidega.

Ilmateenistuse teatel tiheneb ööl vastu esmaspäeva pilvisus. Kohati sajab lund ja lörtsi. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde kiirusega 3-9, hommikul saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, saartel ja kohati läänerannikul -1 kuni +3 kraadi.

Esmaspäeva päeval on valdavalt pilves ilm. Tihe lume- ja lörtsisadu levib aegamisi üle maa itta, sekka tuleb kohati ka vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Saartel ja Liivi lahe ümbruses on tuule kiirus 9-15, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Teeolud halvenevad.

Ööl vastu teisipäeva on pilves ilm. Sajab lund, lörtsi ja kohati ka vihma. Puhub valdavalt lõunatuul 5-12, puhanguti kuni 15, Liivi lahe ümbruses kuni 20 m/s. Hommikul pöördub tuul saartel põhja ja loodesse. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm ning sajab lund ja lörtsi. Pärastlõunal lääne poolt alates nii sadu kui ka pilved hõrenevad. Tuul pöördub kõikjal loodesse 6-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 18 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja võib tuisata. Tuul pöördub loodest edelasse ja läände 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Külma on 2-8 kraadi, rannikul tuleb kohati null kraadi. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool esineb lumehooge. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.