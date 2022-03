Täna kell 17.33 algab astronoomiline kevad

Meteoroloogiline kevad algas juba märtsikuuga, klimaatilise kevade algus on aga alles ees, sest ööpäeva keskmine õhutemperatuur ei ole veel tõusnud püsivalt üle +5 °C.

Kevadisel pööripäeval on öö ja päev sama pikad – 12 tundi.

Klimaatiline kevad algab Eestis keskmiselt 17. aprillil.

Eesti kevadpealinn on Türi, sügispealinna tiitlit kannab Narva, talvepealinn on Otepää ja suvepealinn Pärnu.

Tänavu oli talv normist pisut soojem. Sademeid oli enam-vähem normi jagu. Päikesepaistet oli normist pisut vähem.

Mandri-Eesti rannikualadel algas klimaatiline talv 20.–21. detsembril, mil tekkis püsiv lumikate. Saartel aga klimaatilist talve ei olnudki, seal oli tegemist eeltalvega, sest ööpäeva keskmine õhutemperatuur langes küll püsivalt alla 0 °C, kuid püsivat lumikatet ei tekkinud.

Mujal Eestis algas talv juba 26.–29. novembril. Talv sai läbi Lääne-Eestis ja mõnel pool Lõuna-Eestis veebruari viimasel kolmandikul, 25.–26. veebruaril. Enamikes kohtades ei olnud 1. märtsiks lumikate veel lagunema hakanud.

Talve keskmine õhutemperatuur oli –2,0°C (norm –2,6 °C). Alates talvest 1922/23 on see soojuselt 28.-29. koht.

Talve sajusumma Eesti keskmisena oli 146 mm, mis on 102% normist (norm 142 mm).

Tugevaim tormi-iil mõõdeti Vilsandi rannikujaamas 20. jaanuaril – 33,6 m/s. Keskmine kiirus samal ajal oli 24,6 m/s, mida loetakse juba tormiks. 29.–30. jaanuari tuisus oli liiklus häiritud ja mitmel pool autod maanteedel lumes kinni.

Allikas: ilmateenistus