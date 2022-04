Laura Niils: „Carmeni” projekt tõi ellu sädeme

16. aprillil etendub Haapsalu kultuurikeskuses Musta Kasti ja Paide teatri koostöös suurlavastus „Carmen”, kus peaosas Haapsalust pärit näitleja Laura Niils.

Laval ei näe traditsioonilist „Carmeni” ooperit, vaid lavastust Georges Bizet’ muusikale. „Eksklusiivne lavastuse vorm, tsirkuse kontseptsioon. Nagu maraton, mille jaoks ei saa kunagi lõpuni valmis olla. Saab vaid kohal olla,” selgitas Carmenit kehastav Niils.

„Carmen” seab näitlejatele väljakutseid – nad peavad laulma ooperilaule ja olema ka füüsiliselt aktiivsed. „Õppisin selle rolli tarbeks selgeks näiteks postitantsu. See vajab pidevat treeningut ka etenduste välisel ajal, et trikid sujuvalt ja ohutult välja tuleksid. Terve lavastus nõuab head treenitust, et suure füüsilise kaose sees nautida ja mängida,” ütles Niils. Ükski lavastuses osalev näitleja pole ei klassikalise ega muu laulu koolitusega.

