Monika Undo: Liba-sõnadest

Libahunt on hundiks moondunud või siis moondatud inimene. Kuid mida tähendab seejuures liba? Libask ehk liba on meelitaja, lipitseja. Ühtlasi on liba libahunt (näiteks käis libaks), veel ka libe, kõlvatu, kerglane. Ühe arusaama järgi ongi libahunt olnud silmakirjalik ja valelik inimene.

