Omniva Haapsalu jaotuskeskus kolis uutesse ruumidesse

Omniva Haapsalu jaotuskeskus kolis hiljuti uutesse ruumidesse Uuemõisa aadressile Ehitajate tee 2a.

Omniva pressiesindaja Kristina Haavala sõnul on uued ruumid kaasaaegsed ja võimaldavad pakkuda töötajatele häid töö- ning olmetingimusi. Lisaks on majas elektriautode laadimise koht, mis on vajalik uute, värskelt kasutusele võetud elektriautode laadimiseks.

Koos jaotuskeskuse kolimisega sai Haapsalu postkontor Nurme tänaval uue välimuse: postkontoris tehti värske remont siseruumides, et pakkuda klientidele meeldivat teeninduskeskkonda ning töötajatele paremat töökeskkonda.