Läänemaa töötukassas on arvel mitukümmend sõjapõgenikku

Teisipäevase seisuga oli töötukassa Läänemaa osakonnas end töötuna arvele võtnud 30 ukrainlast.

„Täna on töötuna registreeritud 30 ukrainlast ja on teada, et sel nädalal lisandub veel 48 inimest, kellel on aeg kalendris juba broneeritud,” ütles töötukassa Läänemaa osakonna juhataja Evelin Kullison teisipäeval Lääne Elule.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!