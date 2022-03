Lääneranna pole koolireformist loobunud

Lääneranna volikogu ei toetanud neljapäeval EKRE fraktsiooni esitatud eelnõu, millega oleks säilitatud olemasolev koolivõrk koos tegutsevate õppeastmetega vallas vähemalt aastani 2028.

Lääneranna vallavanem Ene Täht ütles, et valla koolivõrgu optimeerimisega jätkatakse, kuid praegu ei kavatseta ühtegi kooli sulgeda.

„Kutsume [valla] arengukava uutmiseks ja muutmiseks uuesti kokku kogukonnad ja ootame kõikide ettepanekuid selleks, et parandada kogu haridusvõrku. Ja meie lastel saab olema maailma parim haridus,” ütles Täht.

EKRE fraktsiooni esimees Meelis Malk ütles, et nad esitasid oma eelnõu 28. veebruaril, teades, et 14. märtsil on volikogu, kus võivad arutlusele tulla koolireformi teemad. „Jätkuvalt käivad arutelud, seega eelnõu esitamine on mõjunud positiivselt. Vaadatakse asju palju laiemalt, ei võeta sirgelt ühte kooliastet välja,” nentis Malk.

EKRE esitatud eelnõu arutati ka volikogu haridus-, kultuuri- ja noorsootöökomisjonis. Komisjoni esimees Janar Sõber ütles, et komisjon eelnõu ei toetanud. Malk tõdes, et komisjonis jäid eelnõu pooldajad alla häältega 3:4.

Samas oli Malk positiivselt meelestatud. „Minu meelest on see eelnõu juba eesmärgi täitnud. Ta on pannud inimesed mõtlema, mis toimub,” lausus Malk ja ärgitas volikoguliikmeid eelnõu toetama.

„Vallavalitsuse seisukoht oli, et me ei

