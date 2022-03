Rahvatantsurühmad korraldavad kontserdi

Pühapäeval annavad rahvatantsurühmad Läki Tantsule ja Kalurineiud Haapsalu kultuurikeskuse teatrisaalis kontserdi „Üheskoos”.

Kontserdi eestvedaja Ulrika Graubergi sõnul oli kontsert planeeritud juba jaanuarisse, et ühtlasi sellega tähistada Graubergi 55. juubelit. „Soovisin teha autorikontserdi nagu eelmisel juubelil – koorid ja tantsurühmad,” ütles ta. Koroonaviiruse laialdase leviku tõttu otsustati aga kontsert edasi lükata. „Pühapäevast kontserti ei kuulutanud me enam välja autorikontserdina, sest juubelist on möödas juba kaks kuud,” lisas ta.

Suures osas tantsivad rühmad kontserdil Graubergi viimastel aastatel loodud tantse. „Tore oleks esitada laval tantse oma armastate tantsijatega,” ütles Grauberg. Üles astuvad nii 1.-4. klassi laste rühm kui ka mitmeid täiskasvanute rühmad. Ka kontserdi pealkiri „Üheskoos” kajastab Graubergi sõnul praegusel ajal kõige paremini soovi kokku saada, koos olla ja koos midagi toredat teha.

Kontsert on kultuurikeskuse teatrisaalis, kus on ruumi kõigile. „Siis hoiame ka ise ära tiheda kontakti külastajatega,” täiendas Grauberg.

Kindlat piletihinda määratud ei ole ja igaüks saab vabaannetusena panustada nii suurelt kui soovib. „Viimasel ajal olemegi teinud vabaannetusega kontserte,” lisas Grauberg.

Kontsert kestab umbes tunnike. „Maksimaalselt poolteist tundi, nagu meie kontserdid ikka olnud on,” lisas Grauberg.