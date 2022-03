Supikatlaga koguti ukraina põgenike heaks üle 5000 euro

Laupäeval Kodaniketorni juures korraldatud ettevõtmisega „Boršikatel Ukraina heaks“ koguti Läänemaal viibivate ukrainlaste abistamiseks üle 5000 euro.

Ettevõtmise eesmärk oli pakkuda ukrainapäraseid roogi ja koguda raha, mis MTÜ Läänemaa Abikassa kaudu läheb Ukrainast Läänemaale jõudnud põgenike abistamiseks. „Kogusime üle 5000 euro. Haapsalu inimesed olid imetoredad. Praegu on kõige rohkem vaja aidata Läänemaal viibivaid ukraina peresid,“ ütles idee algataja, Altmõisa perenaine Meeli Lokk.

Pakutavatel toitudel ei olnud määratud hinda, vaid igaüks sai teha annetuse. „Arvasin kohe algul, et see on kõige parem viis ja see toimiski väga hästi, kogumiskastis oli palju 50euroseid rahatähti. Enamik olid viieeurosed – aga nii saavad väikestest asjadest suured,“ ütles Lokk.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!