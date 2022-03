Peresõbralikku märgist püüab kolm Läänemaa toidukohta

Lasterikkad pered alustavad sel nädalal tööd restoranikriitikutena, et selgitada välja Eesti kõige peresõbralikumad toidukohad. Kui mullu kandideeris märgisele 39 kohvikut ja restorani, siis tänavu juba 62 toidukohta üle Eesti. Läänemaal püüab märgist kolm toidukohta: Hapsal Dietrich, Hestia Hotel Haapsalu Spa Blu Holm Resto ja Wana kooli kohvik.

Peresõbraliku toidukoha märgise kampaania lükkas möödunud aastal käima Eesti Lasterikaste Perede Liit, et tunnustada kõiki restorane ja kohvikuid üle Eesti, kes pööravad oma tegemistes ja toimetamistes igapäevaselt tähelepanu lastega peredele.

„Südantsoojendav on näha, et peresõbralikkuse poole püüdleb aasta-aastalt üha rohkem toidukohti. Tänavuste kandidaatide seas näeme pea kõiki möödunud aastal märgisega pärjatuid, aga ka täiesti uusi toidukohti, kelle hulgast soovime leida üles just need, kelle juurde on pered ka magnettormide või täiskuu ajal oodatud,“ ütles peresõbraliku toidukoha märgise projektijuht Bibi Perlov.

Sel aastal külastab igat toidukohta kaks perekonda ning lõplik valik selgub perede külastuskogemuse ja hindamiskomisjoni tulemusel. Märgise andmisel pöörab Liit muuhulgas tähelepanu sellele, kui lapse- ja peresõbralik on toitlustusasutuse menüü, klienditeenindus, interjöör ja ruumilahendused, ligipääsetavus ja parkimine ning kas lastele on tagatud aja veetmiseks arendavaid mänguasju.

„Soovime peresõbralikud toidukohad panna Eesti kaardile mai keskpaigaks ehk vahetult enne suvist vaheaega, mil pered enim mööda Eestit ringi liiguvad,“ lisas Perlov.

Peresõbralikule toidukohale kandideerivad tänavu 62 toidukohta üle Eesti.