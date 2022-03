Juhtkiri: arusaamatu jäikus

Haridus- ja teadusministeerium otsustas, et Vormsi kooli kaugõpe ei mahu Eesti koolikorralduse raamidesse ja see tuleb lõpetada – lapsed käigu koolis või õpetagu vanemad neid kodus.

Ajab ametnik näpuga paberites järge ja leiab: kaug- ehk distantsõpet, kus laps õpib kodus nii, et teda aitab ka õpetaja, ei ole ette nähtud ja punkt. Ja seda kolmandal koroonakevadel, kui selja taga on aeg, kus koolidel tuli päeva pealt täielikult kaugõppele minna, et seejärel kuude kaupa veebi teel õppida-õpetada.

Tõsi, see oli eriolukord. Seadusetähte polnud aega närida, sest koroonaviirust seadus ei huvita. Koolid pidid olema paindlikud, et üleöö ennast ja kogu süsteem ümber korraldada, ning said hakkama, esialgu valu ja vaevaga, siis üha paremini.

Terves Eestis oli aga üks kool, pisike paarikümne lapsega Vormsi, kus sundkorras kaela sadanud kaugõpe ei valmistanud vähimatki probleemi, sest veebilapsed olid nende elu osa aastaid enne seda, kui kaugõppest sai ka ülejäänute argipäev. Seda hämmastavam on ministeeriumi paindumatus.

Vormsi kool on olnud kümmekond aastat ajast ees ja pakkunud lastele ainsana Eestis võimalust õppida nii, et nad ei pea istuma klassiruumis. Vanemad, kelle lapsed seda vajavad, on pisikese saarekooli üles leidnud. Põhjused on erinevad – aastaks-paariks välismaale kolitud laps saab haridusteed jätkata eesti koolis ja eesti keeles.

Vormsi kooli kaugõpe sündis tegelikust vajadusest, kool oli paindlik, toonane koolijuht uuendusaldis. Vormsis on igal aastal neid, kes kaugõpet vajavad, vanemad ei pane oma lapsi mere taha kooli nalja pärast. Ametnik aga leiab, et õpilased, kes ei käi iga päev koolis, kätkevad mingit ohtu ja seda ei saa lubada. Haridus- ja teadusministeeriumi otsus Vormsis kaugõpe lõpetada on arusaamatu, bürokraatlik ja lühinägelik.