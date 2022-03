Haapsalu abisaadetis jõudis Ukrainasse

Teisipäeva hommikul kell 6.06 hakkas Uuemõisast Tradilo autoremondikeskuse eest Ukraina poole liikuma Haapsalu abisaadetis. Eile anti kiirabiauto koos humanitaarabi sisaldava järelkäruga Poola–Ukraina piiripunktis Krakovetsis üle sõpruslinna Umani esindajale.

Ukraina poole asuti teele kahe autoga, et neli autojuhti, kes kordamööda roolis istuvad, hiljem koju tagasi saaksid. Järelkäru vedamiseks paigaldati kiirabiautole haagisekonks, kuid auto säästmiseks otsustati käru Ukraina piirini vedada hoopis Peugeot’ bussiga. „Kiirabiautol on automaatkäigukast ja auto ise on otsast lõpuni rasket kraami täis,” põhjendas Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus.

