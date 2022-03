Parvlaev Ormsö langes ELi Venemaa sanktsioonide alla

Osa Eesti riigi laevastikust on säästueesmärgil klassifitseeritud Venemaa laevaregistris, mis arvati Euroopa Liidu sanktsioonide alla kuuluvate organisatsioonide hulka. Teiste hulgas ähvardavad sanktsioonid Vormsi parvlaeva Ormsö, kirjutab Postimees.

Vene mereregistris (Russian Maritime Register of Shipping – RS Class) klassifitseeritud Eesti riigi parvlaevad Kihnu Virve, Ormsö ja Soela sõidavad küll Eesti lipu all, kuid laevad on ehitatud Vene registri klassifikatsiooni järgi ning nende üle teostab järelevalvet seesama Vene register RS CLass. Laevu haldab Kihnu Veeteed, kellele Eesti riik andis laevad kasutamiseks vastavalt liinilepingule.

Kui Eesti laevade merekõlblikkuse tunnistus enam ei kehti, ei tohiks Euroopa Liidu sadamad neid laevu teenindada, ka võib tekkida küsitavusi nende laevade kindlustamisel ning muudes juriidilistes protseduurides.

RS Class juures klassifitseerivate laevae edasine kasutamine sõltub sellest, kas riik, kelle veeteedel ja sadamates laevad seilavad, tunnustab Vene registrit või mitte.