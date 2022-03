Võrkpalli pallilahingud võitsid Oru õpilased

Läänemaa võrkpalli pallilahingu meistriteks tulid kuuendat aastat Oru kooli tüdrukud ja viiendat aastat Oru poisid. Turniirist võttis osa üksteist võistkonda. Pallilahing toimus Läänemaal kuuendat korda. Eelmisel aastal jäi võistlus ära.

Võrkpalli pallilahing on 1.-3. klassi lastele kohandatud osavust ja täpsust nõudev pallimäng, kus puudub kehaline kontakt konkurentidega. Mängu eesmärk on saata pall ülaltsööduga üle võrgu nii, et see maanduks vastase väljakupoolele ning takistada palli maandumist oma väljakupoolele. Keerukust lisab asjaolu, et mängus on korraga kaks palli.

Põnevatest lahingutest väljusid võitjatena Oru kooli õpilased. Tüdrukutest saavutas Taebla teise, Noarootsi kolmanda, Haapsalu linna algkool neljanda ja vapralt võidelnud Ridala põhikool viienda koha. Poiste arvestuses järgnesid Orule Noarootsi, linna algkool, Palivere, Taebla, Ridala.

Võidukasse Oru poiste tiimi kuulusid: Oscar Notton, Ralf Loorens, Mairo Kukk, Rasmus Roos, Romet Siht, Rico Ollema, Remi Heilu, Robin Notton, Madis Kõrvemaa.

Oru tüdrukute esikoha võistkond mängis koosseisus: Maileen Koppelmaa, Johanna Saariste, Teele Kuusksalu, Liisa Maide, Pilleriin Tomson, Keiti Notton, Emily Loorens, Libell Leier, Mirell Leier.