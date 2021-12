LOETUIMAD LOOD 2021: Haapsalu sai uue restorani

Lääne Elu avaldab uuesti 2021. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 29. juulil ilmunud lugu „Haapsalu sai uue restorani”.

Arvo Tarmula fotod

Endise Rondo kohviku ruumides avas juuli lõpus Tallinnas tegutsev restoran Rado oma teise restorani.

Restoranipidaja, Paliverest pärit Triinu Tapper ütles, et nädalaga, mil restoran avatud on olnud, on neid väga hästi vastu võetud. „Juba on olnud ka neid, kes tulevad teist korda,” ütles Tapper. „Tundub, et maitses.”

Rado on muutuva menüüga restoran, kus iga päev on menüü tahvlil kirjas. Tapper ütles, et menüüst leiab igale maitsele midagi, näiteks klassikalise tartari, hooajalise kukeseenerisotot või restorani hitte, näiteks luuüdi. „Meil ei ole konkreetset stiili, Rado on meie stiil,” ütles Tapper.

Seda, kuidas teeremont restoranile mõjub, Tapper öelda ei osanud, sest puudub võrdluskoht. Ta tõi hoopis välja, et kui inimesed on restoranini jõudnud, saavad nad einestada maja taga asuvas suurel siseõuel.

Rado restoranis algasid remonditööd aprilli lõpus. Restoran avas uksed 23. juulil.