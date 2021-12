LOETUIMAD LOOD 2021: Haapsalu söögikohad sulgevad uksi

Lääne Elu avaldab uuesti 2021. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 26. oktoobril ilmunud lugu „Haapsalu söögikohad sulgevad uksi”.

Eilsest kehtima hakanud vaktsiinipassi nõude peale pani Haapsalu peatänava ääres uksed kinni kaks söögikohta – Mesimoka kohvik ja Taksi pubi.

Eile hommikul teatas Taksi pubi peauksele kleebitud silt, et pubi on määramata ajaks suletud, põhjus – eilsest kehtima hakanud piirang, mille järgi pääsevad sööma vaid vaktsineeritud.

„Haapsalu on väike koht,” ütles Taksi pubi omanik Jüri Kalamees eile hommikul Lääne Elule. „Me ei suuda öelda „ei” inimestele, kes on aastaid ja aastaid olnud meie kliendid. Süda ei kannata seda välja. Ootame ära, kui koroonapassid kaovad.”

Tiina ja Jüri Kalamees pubi omanikena deklareerisid avalikult juba augustis, kui söögikohad pidid hakkama koroonatõendit kontrollima, et nemad seda tegema ei hakka. Terve linn teadis, et Taksi pääseb ilma tõendi või testita. Ühtegi ettekirjutust pole pubile aga tehtud, kuigi Kalamees oli selleks valmis. „No ei tulnud ettekirjutust,” ütles Kalamees.

Koroonapassi ei ole ta endiselt nõus kontrollima ega pea seda mõistlikuks. Selle hind on kolm töötut, ise kodus pensionipõlve pidamas. „Testisime oma töötajaid regulaarselt, mõõtsime klientide temperatuuri, haigeid me ei teenindanud. Töötajad kandsid maski,” ütles Kalamees. „Aga nüüd on öeldud, et hakatakse kohti sulgema, kui ei kontrolli, nii et tegime seda ise. Mul on ka närvid.”

Kui ettekirjutust oodates oli Kalamees valmis end kasvõi kohtus kaitsma, siis nüüd ei näe ta sellel mõtet – nagunii ei võida. Novembris saanuks pubi kümneaastaseks. „Nüüd jääb pidu pidamata,” ohkas Kalamees.

Sünnipäeva eel pani uksed kinni ka reedel viieseks saav Mesimoka kohvik. Eile hommikul sättis Mesimoka omanik Anneli Kaljusaar kohviku aknale sildi, et 25. oktoobrist saab toitu vaid tellida ja kaasa osta. Köögis valmis päevaroog – hamburgerid ja tatrasupp, kuigi ühtegi tellimust veel polnud.

Otse kohviku ukse ees üles kaevatud tänaval müdises kollane ekskavaator, üks kopatäis liiva teise järel rändas punase veoauto kasti. Lihtsalt koogitajaid-kohvitajaid pole enam ammu, sest tänav on üles kaevatud. „Minul ei ole südant öelda neile vähestele püsiklientidele, kes mul veel alles on, et sina enam sisse ei saa,” ütles Kaljusaar, nutt kurgus. Mesimokas pole koroonatõendit seni kontrollitud. Linn on väike ja perenaine teab, et nii mõnelgi seda pole.

Posti tänava remont on mõjunud laastavamalt kui koroona, see kahandas sööjate hulka 50 protsenti, just juulis, suve tippajal, jäid tulemata turistid, kes põrgukuumaks köetud puudest lagedat tänavat vältisid. „Ma saan aru, et remonti on vaja, aga kas just juulis pidi see algama,” ütles Kaljusaar silmi pühkides. Kui headel aegadel käis Mesimokas päevas 40 inimese kanti, siis nüüd heal juhul paarkümmend, kui sedagi. Suvel aitas pead vee peal hoida Haapsalu kuursaal, kes tellis Mesimoka torte-kooke, sügisel-talvel aga on kuursaal suletud. „Kui kuursaali poleks olnud, oleks Mesimokk ilmselt juba juulis kinni läinud,” ütles Kaljusaar.

„Nemad teenindavad kohalikke, neil ongi kõige raskem,” märkis Müüriääre kohviku omanik Rein Vatku Mesimoka ja Taksi kohta. Müüriääre kohviku nädalavahetuse klientidest lõviosa tuleb väljastpoolt Haapsalut. Tõsi, kui suvel tõendit hakati nõudma, kukkus käive mullusega võrreldes 30 protsenti ja on praeguseks kerkinud 2019. aasta tasemele. „Tõendit oleme alati küsinud ja sellega enam probleeme ei ole,” ütles Müüriääre kohviku omanik Marget Vatku. Alguses oli – osa kliente käitus väljakutsuvalt. „Ütlesid, et lähevad mujale sööma, kus ei küsita tõendeid,” ütles Marget Vatku. „Osa Tallinna kliente nõudsid meilt tasuta süljetesti. Enam selliseid pole, sest käijad on aru saanud, et tõendi küsimine pole toitlustaja kapriis.”

Küünik sulges uksed

Uksed pani määramata ajaks kinni ka uhiuus, vaevalt kaks kuud tagasi avatud Küüniku kohvik, mida peab muusik Antti Kammiste.

„Koroonahädad,” ütles Kammiste eile Lääne Elule. Küll mitte see, et ei tahaks tõendit küsida, seda on ta teinud, aga Küünikut vaevavad tarneraskused – juba juulis tellitud kohvimasin ei saabu ega saabu, sügis on käes, aga õhksoojuspump ei jõua kohale. „Ei saa tuba soojaks – kõle nagu hundilaut,” ütles Kammiste.