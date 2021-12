LOETUIMAD LOOD 2021: elektrikompensatsiooni saavad kõik alla 1500 euro teenivad pered

Lääne Elu avaldab uuesti 2021. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 14. detsembril ilmunud lugu „Elektrihinna kompensatsiooni saavad kõik alla 1500 euro teenivad pered”.

Valitsus plaanib laiendada elektrihinna kompenseerimist kõigile alla 1052 euro teenivatele üksi elavatele inimestele ja alla 1500 euro teenivatele peredele.

Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare ütles, et ei tea, kui palju seesuguse palga saajaid Haapsalus olla võib. Üle Eesti saaks seesugust toetust 320 000 peret. Toimetulekutoetuse saajaid on igal kuul Haapsalus ligi sada – suvel veidi vähem, talvel pisut rohkem.

Riigi lubatud toetusi on aga Rootare sõnul linnavalitsusest küsitud juba novembrist saadik. „See on eluline vajadus,” ütles Rootare.

Riik on otsustanud, et tagasiulatuvalt saavad toetust küsida suhtelises vaesuses elavad inimesed alates jaanuarist. Taotlused tuleb esitada läbi kohaliku omavalitsuse. Kuidas täpselt toetuste küsimine Haapsalus välja hakkab nägema, Rootare öelda veel ei osanud. „Seda toetust peab inimene ise taotlema, see ei tule automaatselt nagu pension,” ütles Rootare.

Ta lisas, et niipea, kui toetusi taotleda saab, annab linn sellest teada.