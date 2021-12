Sünoptik: jõulupühad tulevad talvise ilmaga

Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse sünoptiku Kairo Kiitsaku sõnul näitavad ilmakaardid, et tänavu saab nautida talviste ilmaoludega jõulupühi.

Kiitsak tõdeb, et jõulude ajaks on prognoosid ikka väga seinast seina ning muutuvad drastiliselt üle ööpäeva. “Jõulude ajal on kogu Põhja-Euroopas juhtimine madalrõhkkondade käes ning paljudes kohtades valitsevad talvised ilmaolud, ka Eestis. Selles pole kahtluski. Domineerivad miinuskraadid, saartel võib ehk kerge lühiajalise sula teha – sõltub, kui kaugele soe õhk ulatub merelt,” kirjutas Kiitsak sotsiaalmeedias.

Madalrõhkkonnad transpordivad Kiitsaku sõnul Läänemere äärde niiskust ja sademeid. “Kuna õhumass on mõõdukalt külm, siis tulevad sademed taevast alla enamasti lumena. Pilvi on palju ja pilvisus üldiselt väga muutlik, aga mõnel pool on oodata ka selgimisi, millest tulenevalt saavad temperatuurierinevused piirkonniti väga suured olema,” märkis Kiitsak.

Tema sõnul määrab madalrõhkkondade täpne liikumistrajektoor ära selle, kas lund sajab rahulikult või hakkab tuiskama. “Seda näitab nüüd aeg, aga nagu ütlesin, on prognoosid praegu väga seinast seina. Samas paistab, et valgete jõulude tõenäosus on suur. Lumesajud algavad juba lähipäevil,” lisas Kiitsak.