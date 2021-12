Haapsalu maksab linnajuhtidele jõulupreemiat

Haapsalu volikogu esimees Jaanus Karilaid ütles, et Haapsalu linnajuhid – linnapea ja neli aselinnapead – saavad sel aastal ühe kuupalga ulatuses tulemustasu.

„Hanked on edukalt läinud ja linn areneb,” kiitis Karilaid. Ta tõi välja, et isegi opositsiooni volinikud on võrrelnud Haapsalu arengut Pärnu omaga. „See on volikogu juhatuse ja opositsiooni esindaja Toomas Vallimäega konsensuslikult otsustatud,” ütles Karilaid.

Haapsalu linnapea palk on 3450 eurot ja aselinnapeadel 2760 eurot.