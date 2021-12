Järgmisel aastal on Haapsalus mitu teeremonti

Tänavu alanud Posti tänava ja Kiltsi tee remondid valmivad järgmisel aatal.

Kiltsi teel on vaja panna sõiduteele teine asfaldikiht, asfalteerida kõnniteed, joonistada märgistus ja paigaldada liiklusmärgid. Kiltsi tee on valmis tuleva aasta mais. „Kui asfalditehased aprillis jälle tööle hakkavad, läheb see kiiresti,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu.

Mäesalu sõnul on linn ette valmistamas ka Tamme tänava remondi hanget. See on plaanis välja kuulutada talvel, et jõuda kevadel lepinguni ja hakata suvel ehitama.

Linnal on tuleval aastal plaanis remontida Lihula maantee linnapiirist umbes suure trummini. Selle ehitamiseks tuleb taotlus transpordiametile esitada detsembri jooksul, raha saamine selgub kevadel. Remont algab, kui linn saab rahastuse.

Mäesalu sõnul tahab linn lõpuni remontida Metsa tänava, kuid ka sellele ei ole veel riigilt lisatuge leitud. „Kõik sõltub rahastusest,” ütles Mäesalu.