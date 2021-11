Nädala jooksul sai politsei 19 väljakutset

Nädala jooksul sai Haapsalu politsei 19 väljakutset. Politsei alustas kriminaalmenetlust viiel korral ja väärteomenetlust 25 korral, millest 21 olid liiklusalased rikkumised.

Nädala jooksul kontrollis politsei ka koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatud piirangutest kinnipidamist. Maskide kandmist kontrollis politsei 29 ettevõttes, seehulgas 21 kaubandusettevõttes ja seitsmes kirikus. Covid-19 tõendi kontrolliga seoses käis politsei viies toitlustusettevõttes ja kolmes treeningsaalis. Politsei rikkumisi ei tuvastatud.

Esimesest detsembrist on autodel talverehvide kasutamine kohustuslik. „Praeguseid talviseid ilmastikuolusid arvestades ei ole suverehvidega sõitmine enam turvaline ning need peab esimesel võimalusel ära vahetama. Rehvide kvaliteet on väga oluline ning sellele ei tohi teha järeleandmisi,” ütles Haapsalu politseijaoskonna korrakaitseametnik Anneli Sirel.„Talvel libedaga on suviste teeoludega võrreldes auto pidurdusteekond palju pikem, vältima peaks ka järske manöövreid ning möödasõite. Kohale jõudmise peale läheb samuti rohkem aega, oma aja võtab ka korralik autoklaaside lumest ja jääst puhtaks kraapimine.”