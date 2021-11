5 nõuannet kuidas „Mustal reedel” krediitkaarti eeliseid enda huvides ära kasutada

Kuigi ülemaailmset ostupüha „Must reede“ tähistatakse alles mõne päeva pärast, on paljudes kauplustes ja veebipoodides juba praegu erinevaid välkalesid ja sooduspakkumisi.

Teadlik tarbija oskab sel puhul kasutada ära ka oma krediitkaardi eeliseid.

Paljude jaoks toimib krediitkaart tänapäeval teise maksekaardina, mis tagab nutika kasutamise korral hulga eeliseid – alates erisoodustustest kuni reisi- ja ostukindlustuseni.

Kuidas seda enda huvides kasutada? Swedbanki eraisikute kaartide valdkonnajuht Kaari Aasrand jagab mõningaid lihtsaid, kuid olulisi näpunäiteid, kuidas krediitkaarti targalt kasutada.

Hoia oma kulutustel silm peal

Kontrollides regulaarselt oma krediitkaardi konto väljavõtet, saad parema ülevaate oma kulutustest ning vältida liiga suuri väljaminekuid. Sind aitab, kui kaalud enne ostu sooritamist hoolikalt, kui vajalik ostukorvis olev toode või teenus Sinu jaoks on ning millist lisaväärtust see annab. Mõtle keskkonnasäästlikult ja tarbi targalt! Lisaks ära kuluta rohkem, kui jõuad tagasi maksta. Ole hoopis nutikas ja tee kindlaks oma krediitkaardi limiidi tagasimaksmise tähtaeg ning püüa sellest kinni pidada, et sa ei peaks kasutatud summa pealt intresse maksma. Tagasimakset krediitkaardile saad teha mugavalt oma internetipangas või pangaäpi kaudu.

Tea, kui pikk on sinu krediitkaardi intressivaba periood

Kui maksad ostude eest krediitkaardiga, ei tähenda see, et pead kohe ka kasutatud summalt intresse maksma. Kasutatud krediidilimiidi intressivaba periood on 30-40 päeva sõltuvalt krediitkaardist. Seetõttu on oluline valida just sulle sobiv kaart ja krediidilimiit, mille puhul oled kindel, et suudad intressivaba perioodi lõppemisel kasutatud summa tagasi maksta või tead arvestada lisakulutustega.

Targalt tegutsedes on sul võimalus tasakaalustada oma igakuist eelarvet

Kui oled oma rahaasjades distsiplineeritud ja teed suuremaid oste läbimõeldult, on krediitkaart hea võimalus vajadusel oma igapäevast eelarvet tasakaalustada. See strateegia hõlmab endas hoolikalt planeeritud oste ning seatud eelarvest kinnipidamist.

Nii saab nautida allahindlusi ja muid soodustusi, mis kaasnevad ainult krediitkaardiga – ka ostude puhul, mida oleksid igal juhul teinud. Erinevad kaupmehed pakuvad soodustingimusi ja eripakkumisi just krediitkaardiga oste sooritades ning nende järgimine annab hoopis võimaluse säästa.

Mõtle krediitkaardist kui alternatiivsest maksekaardist

Krediitkaart ei ole mõeldud ainult väga suurte või ootamatute ostude tegemiseks. Pigem vastupidi – see sobib ka igapäevaseks maksevahendiks, mida kasutatada siis, kui see annab eelise. Näiteks ostes kestvuskaupu, on sinu ostud automaatselt kindlustatud ostukindlustusega, mis tagab meelerahu, kui esemega peaks ootamatult midagi juhtuma.

Alternatiivne abivahend ootamatuste korral

Kui oled näiteks reisil ja ootamatult on vaja teha kulutusi, millega sa polnud varasemalt arvestanud, on hea, kui rahakotis on varuraha, mis hädast välja aitab. Mõistlik on aga omada lisaks maksekaartidele ka täiendavat säästupuhvrit ja kui seda veel pole, hakata igakuiselt selle tarvis kasvõi mõne euro kaupa raha kõrvale panema. Hea viis seda teha on Swedbanki Rahakoguja abil ꟷ iga kord, kui maksad kaardiga, ümardatakse summa täiseuroni ja vahe kantakse sinu Rahakogujasse.

Kasuta krediitkaardi omanikele mõeldud eeliseid ja soodustusi

Teatud olukordades võib just krediitkaardi omamine osutuda Sulle väga kasulikuks. Näiteks kaasneb osade krediitkaartidega reisikindlustus koos COVID-19 kaitsega ja seda nii sulle kui ka sinuga koos reisivatele lähedastele. Nii saad reisides tagada endale meelerahu ootamatusteks. Või kui ostad spordivarustust või nutiseadmeid, tehnikat või muid kestvuskaupu krediitkaardiga, on iga tehtud ost automaatselt ostukindlustusega kindlustatud. Mastercard Platinumi krediitkaardi omanikuna saad sa lennujaama turvakontrolli läbida mugavalt kasutades Mastercard® Airport Security Fast Tracki. See on hea võimalus vältida järjekordi ja jõuda kiiremini oma lennule.