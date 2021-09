Külastajate rohkus sunnib RMKd puhkekohti korrastama

RMK tahab Nõva kandis korda teha Lepaaugu lõkkekoha ja Metskonna puhkekoha.

RMK Lääne-Eesti piirkonna külastusala juht Marju Pajumets selgitas, et RMK kavandab piirkonna külastuskorraldusliku taristu arendamist. „Külastatavus on kasvanud ja probleemiks on muutnud parkimine, lõkete tegemine ja telkimine selleks mitte ette nähtud kohtades,“ ütles Pajumets. Lepaaugu piirkonda jäävad praegune Metskonna parkla ja puhkekoht ning Lepajõe parkla ja lõkkekoht, mis on aastatega muutunud üha populaarsemaks.

