Haapsalus ja Ristil saab reedel kuulmist testida

Reedel, 10. septembril on võimalik nii Haapsalus kui ka Ristil peatuvas kuulmisbussis tasuta testida kuulmist või lasta üle vaadata oma kuulmisaparaat.

Kuulmisbuss toob testimis- ja nõustamisvõimaluse inimestele lähemale, sinna on lihtsam ja julgem minna. „Inimene saab sealt teada, milline on tema kuulmise tase ja kas tal on kuulmislangus. Anname kaasa ka soovitused, kuidas edasi käituda,” ütles Läänemaa vaegkuuljate ühingu juhatuse liige Kalle-Kusta Tõnisma.

Tõnisma nentis, et inimene läheb arsti juurde alles viimases hädas. „Üks helistas Rehemäelt ja ütles, et küll on tore, et Ristile tulete, et ta ei kuule juba neli aastat parema kõrvaga hästi, aga arsti juurde pole ka aega minna,” ütles Tõnisma.

Kuulmisbussis küll kõrvaarsti ei ole, aga seal on kas audioloog või audiometrist. „Kuulmisbussis on esmatasandi kuulmisnõustaja, kes on läbinud spetsiaalse koolituse, saanud vastava väljaõppe kuulmisskriiningu tegemiseks. Mitmed neist on ise ka vaegkuuljad ja kogemusnõustajad,” ütles Tõnisma.

Kuulmisbuss on liikuv testimis- ja nõustamiskeskus. „Seal saab teha kuulmisuuringuid, kasutades audiomeetrilisi mõõtmisvahendeid. Teeme bussis ka kuuldeaparaatide hooldustööd, puhastust ja pisiremonti,” kirjeldas Tõnisma. Tema sõnul saab bussis ka infot, kuidas vaegkuuljaga paremini suhelda.

