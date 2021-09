Läänemaa õpilased ehitavad koolides rakette

Kakskümmend Palivere kooli last püüdis läinud nädalal läbi mänguliste ülesannete õppimisega uuesti sõbraks saada.

„Mõte augustis kooli tulla tundus alguses väga halb, sest see meenutas kooli,” ütles sel sügisel kuuendasse klassi läinud Ragnar Vinkler. „Aga tulin ikka vabatahtlikult, sest laager oli Rakett69 teemal ja olen raketihuviline. Siin on vaja väga palju mõtlemist ja loogikat, et ehitada ja lahendus ise leida,” rääkis ta.

Ka Läänemaa lapsi sel sügisel harivate Rakett69 õpihuvilaagrite programmi on kokku pannud teaduskeskus Ahhaa ja Rakett69 teadusstuudiod.

Üle Eesti juhendab laagreid 350 õpetajat, kelle on just selleks ettevõtmiseks välja koolitanud Rakett69 teadusstuudiod ja Ahhaa. Palivere raketijuhid on Kristel Tereping ja Lehte Jõe.

„Rakett69 laager on mõeldud ikka kõigile lastele,” ütles Jõe. Tema sõnul on lapsi, kes distantsõppe ajal kaotasid õpimotivatsiooni – neid oli Jõe hinnangul eelmise kooliaasta lõpuks rohkem kui esimesel koroona-aastal. „Liiga pikk aeg distantsõpet, ja kõik õpilased ei ole ennast juhtivad,” ütles ta.

„Laagris saavad aga lapsed näha, et asju saab õppida mängides, ise tehes ja meisterdades,” lisas Jõe. Ta meenutas ühe õpilase Jako Joonatani arvamust, et Raketi laager on nagu päris kool, aga ülesanded on lõbusad ja kodutöid ei ole.

Laagrite idee on näidata, kuidas koolis kohustuslikus korras õpetatavaid teadmisi saab hiljem kasutada päris elus. Laagris on õpi- ja meisterdamisülesandeid. „Mängu ja tegevuse kaudu loodame tekitada tunnet, et õppimine polegi nii ebahuvitav ja tüütu,” ütles Jõe.

