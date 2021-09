Lääne Elu paberleht neljapäeval, 2. septembril

Noored saavad kergelt alkoholi kätte

Paljudes Läänemaa poodides ja söögikohtades pole noortel alkoholi ostmisega probleeme, näitasidsel suvel SA Läänemaa ja politsei läbi viidud test- ja kontrollostud.

Henrik Hololei: Eesti ei suudaks väljaspool Euroopa Liitu säilitada sõltumatust

Henrik Hololei, kes on Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektorina üks mõjukamaid eestlasi Brüsselis, ütleb intervjuus Lääne Elule, et alati on neid, kes kahtlevad Euroopa Liidu eksistentsis. Hololei ise on aga veendunud, et Euroopa Liidul on tulevikku.

Läänemaa õpilased ehitavad koolides rakette

Kakskümmend Palivere kooli last püüdis enne kooli algust Rakett 69 laagris läbi mänguliste ülesannete õppimisega uuesti sõbraks saada.