Juhtkiri: sellist Eestit me tahtsime

Enamik inimesi, kes 30 aastat tagasi kaelakandjad olid, mäletavad üsna täpselt, kus nad olid ja mida tegid 1991. aasta 20. augustil kell 23.05, kui ülemnõukogu esimees Ülo Nugis haamriga vastu lauda põrutas ja teatas, et Eesti on isesesivaks kuulutatud. Sellega oli Nõukogude okupatsioon Eestis lõppenud. Mitte küll päevapealt, sest tuli veel üle elada teletorni ründamine järgmisel päeval ning Vene vägede lahkumisenigi läksid veel mõned aastad.

Kõik need 30 aasta tagused sündmused meenuvad, kui vaadata Eesti taasiseseisvumise aastapäeva puhul televisioonis näidatavaid mälestussaateid. Tulevad meelde fosforiidisõda, Hirvepargi miiting, öölaulupeod ja rahvusraamatukogu kaablikraavi kaevamine, muinsuskaitseliikumine ja Rahvarinde loomine. Tuleb meelde see eufooria, lootusrikkus ja usk tulevikku.

Aga tulevad meelde ka tühjad poeletid, esimeste iseseisvusaastate bensiinikriis ja külmad toad, kuritegevus, rahapuudus, omandi- ja maareform, mis inimesed kahte leeri lõi. Tulid esimesed pettumused ja meelest kippus minema lubadus süüa kasvõi kartulikoori, peaasi, et vabadus oleks.

Eesti iseseisvuse 30 aasta jooksul on täiskasvanuks saanud põlvkond, kes toonastest sündmustest enam midagi ei tea. Ja mis seal salata, ka need, kes teavad, kipuvad vahel unustama, kust me tulime ja kuidas me vabaks saime. Liiga tihti kuuleb lauset „Kas me sellist Eestit tahtsimegi?”. Kas tahtsime, Eestit, kus ühiskond on eri leeridesse jagunenud ja sotsiaalmeedias käib üksteise tümitamine? Kas uskusime, et ühiskondlikku võrdsust ei tulegi, vaid et osa saab rikkaks, teised aga mitte?

Tegelikult, kuigi vahel on raske, pole me kunagi elanud nii hästi kui praegu. Riide ja vaidlusi tuleb ette ka paremates perekondades ning vaidlused ongi võimalikud tänu sellele, et meil on vabadus öelda välja oma arvamus. Jah, me tahtsime sellist Eestit.