Nädala pärast tuleb maski kanda kõikjal, kus koroonatõendit ei kontrollita

Valitsus võttis nejapäeval vastu põhimõtttelise otsuse, et alates 26. augustist tuleb maski kanda avalikes siseruumides, kus ei kontrollita koroonatõendit. Vastav korraldus on kavas heaks kiita esmaspäeval.

Laieneb ka koroonatõendite esitamise kohustus. Avalikes ruumides, kus on nõutud COVID-19 nakkusohutuse tõendamine, tule seda teha kõigil klientidel või osavõtjatel, sõltumata inimeste arvust.

“Oluliselt nakkavama deltatüve laienenud levik Eestis on toonud kaasa viiruse leviku kasvu ja suurenemas on ka haiglaravil olevate inimeste arv,” ütles peaminister Kaja Kallas. “Selleks, et koroonaviiruse levik ei sunniks meid taas kooliaasta alguses majandus- ja ühiskonnaelu lukustama, peame aktiivselt kaitsma ennast ja teisi. Esiteks tuleb esimesel võimalusel läbida vaktsineerimiskuur ja olla valmis enda nakkusohutust tõendama. Teiseks peame väga nakkava deltatüve leviku vähendamiseks hakkama kandma maske lisaks ühistranspordile ka poodides, panga- ja postkontorites ning muudes mittekontrollitud avalikes siseruumides.”

Avalikes siseruumides, kus nakkusohutust ei kontrollita, tuleb hakata hiljemalt nädala pärast kandma maske, peale ühistranspordi ka kaubanduskeskustes, poes, pankades, postkontorites jm.

Endiselt on maskikandmise kohustusest vabastatud kuni 12-aastased lapsed või kui suu ja nina katmine on tervislikel või muudel olulistel põhjustel vastunäidustatud.

Koroonatõend tuleb 26. augustist alates 18 eluaastast esitada järgmiste tegevuste ja ürituste puhul nii avalikes sise- kui ka väliruumides: sportimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täiendkoolitus ja täiendõpe, spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused, saunad, spaad, veekeskused ja ujulad, avalikud koosolekud ja üritused, sh teatrid, kinod, kontserdid, konverentsid, muuseumid ja näitused, meelelahutusasutused ning toitlustusettevõtted.

Tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.

Tõendit ei ole vaja esitada kaubanduskeskustes ega poodides. Samuti pole nakkusohutust vaja tõendada restoranist või kohvikust toidu kaasaostmisel. Nendes kohtades või juhtudel tuleb kanda maski.

Tõend näitab, kas inimene on haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud või on see tõend koroonaviiruse testi kohta, mille tulemus on negatiivne.

Digitõendit saab luua patsiendiportaalis. Inimesed, kes vajavad selleks abi, saavad pöörduda sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktidesse. Digitõendeid aitavad välja printida ka kohalikud omavalitsused ja raamatukogud.