Tänavune HÕFF toimub piirangutega

Tänavune Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival on pühendatud Stanisław Lemile ja kavas on 30 pikka õudus-, ulme- ja põnevusfilmi rohkem kui kümnest riigist. Esmakordselt avatakse ka õuekino.

Festivali traditsiooniline avarongkäik jäetakse seekord ära. „Sellises olukorras on ohutusreegleid keeruline järgida,” ütles HÕFFi juht ja programmijuht Helmut Jänes.

Jänese sõnul on festivali esimese päeva õhtul kella viie-kuue vahel plaan sõita hoopis huvirongiga Peetrike, kus antakse rahvale teada, et HÕFF on linna jõudnud. „Rongis olevad noored kuulutavad, et HÕFF on linna jõudnud ja kutsuvad kõiki filme vaatama,” lisas Jänes.

Filmipäeva avavad Raul ja Romet Esko ninja-põnevikuga „Vennad Toshibas – ninja-kaksikute sünd” ja Kanada režissööri Steven Kostanski õuduskomöödiaga „Psycho Goreman”.

Legendaarne Stanisław Lem

Festivali fookuses on ka Poola ulmekirjanik Stanisław Lem, kelle sünnist möödub tänavu sada aastat. „HÕFFi kavas on kolm Lemi ainetel valminud filmi: Andrei Tarkovski „Solaris”, Andrzej Wajda „Kihiline” ja lühianimafilm „Trurli masin”,” lisas Jänes.

Stanisław Lemi teaduslik-fantastilisi teoseid on tõlgitud ka 49 keelde ja müüdud 40 miljonit eksemplari, mis teeb Lemist ühe kõige populaarsema ulmekirjaniku maailmas.

Esimest korda avatakse festivali raames kultuurikeskuse kõrval ka 200 kohaga tasuta õuekino. „Mõtlesime, et kingiks Haapsalu linnarahvale sumedatel suveõhtutel võimaluse näha tasuta mõningaid HÕFFi filme,” ütles Jänes.

Jänese sõnul soosib suveaeg selliseid lahendusi ning varem on õuekino võimalust pakutud nii Haapsalu piiskopilinnuses kui ka Ungru lossi varemetes. Jänese sõnul saab HÕFFi esimesel õhtul näha Eesti filmi „Kratt”, teisel õhtul järjelugu „Õiglus 2”. „Seansid kestavad kuni kella kaheni öösel,” lisas Jänes.

Festivali raames toimuvad ka uute Eesti žanrifilmide võistlused, mil konkursi kavas on esindatud kuus Eesti esilinastuvat filmi ja ka üks filmikassett.

Lisaks eelmainitud filmidele esilinastuvad: „Rikutud hind. Viirus”, „Marzanna”, „Vaikusetu”, „Duubel 13”. Kõiki filme tulevad Haapsallu esitlema ka nende autorid. „Nendega koos saab teha pilti ja küsida autogrammi. Ka režissöörid on esindatud, kes on kohal virtuaalselt otselülituse või ka salvestuse kaudu,” ütles Jänes.

Koroonatõendita ei pääse

Konkursi võitja valivad Läänemaa ühisgümnaasiumi vilistlased: Marlene Schwindt, Hanna Pähn ja Kristjan-Sander Peterson ning abiturient Rasmus Kuslap.

Jänese sõnul on festivali üheks missiooniks kodumaiste filmide propageerimine. „Oleme tunnistajaks ajajärgule, kus varem vaeslapse osas olnud žanrid, nagu ulme-, õudus-, B-film ja märulifilm, on saanud uue hingamise ja loodame, et oma väikese panuse on selleks andnud ka HÕFF,” ütles ta.

HÕFF annab välja rahvusvahelise võistlusprogrammi parima lühifilmi, parima Eesti žanrifilmi, elutöö- ja publiku lemmikfilmi auhinda. Ka publikul on võimalik oma lemmikfilmi poolt hääletada. „Viis publikult kõige rohkem hääli kogunud linateost osalevad lõpphääletusel, mille võitja valib välja robot, kes on tänavuse festivali fookuses,” lisas korraldaja.

Ka HÕFFil tuleb tänavu külastajate arvul silma peal hoida ja kontrollida koos piletiga ka inimeste koroonatõendit. „Üritame teha kõik, et festivalil käik oleks võimalikult turvaline,” ütles Jänes.

HÕFFile pääsevad vaid COVID-19 vastu vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemuse esitanud inimesed. 18aastastel ja vanematel kehtib tõend vaid koos isikuttõendava dokumendiga.

Lisavõimalusena pakutakse kohapeal ka kiirtestimise võimalust, mil test maksab viis eurot ja kehtib 48 tundi ehk festivali lõpuni. Testi tulemus selgub 15 minuti jooksul. „Varuge seansile jõudmiseks piisavalt aega,” lisas Jänes.

Tõendi esitanud või negatiivse kiirtesti teinud külastajad saavad käepaela, mis vabastab festivalialal liikumisel korduvast kontrollist. Korraldaja sõnul on tõend kohustuslik ka õuekinos.

Vastavalt riigikogu valitsuse korraldusele on alates 9. augustist koroonatõend kohustuslik rohkem kui 50 külastajaga siseruumides ja rohkem kui 100 külastajaga väliüritustel.

korda toimuv HÕFF on Haapsalu kultuurikeskuses 13.–15. augustini.

Mullused parimad

Lühifilm: „Downid ja surnud”, rež. Even Husby Grødahl (Norra)

Eesti žanrifilm: „Kõhedad muinaslood”, rež. Mart Sander

Publiku lemmik: „Surnukuuri lood”, rež. Ryan Spindell (USA)

Tänuauhind: Mari Lill osatäitmise eest legendaarses lastelavastuses „Väike nõid”

Allikas: HÕFF