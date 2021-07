Lihula jalgpallipublik nägi supermängu

Reno Mark lõi värava ja Lihula jalgpallifännid nägid oma poiste üliolulist võitu.

Reedel, 30. juunil mängiti Pärnu Rannastaadionil järjekordne Premium liiga voor. Kõrgliigakohtumises läksid vastamisi Pärnu JK Vaprus ja FC Kuressaare.

Tegemist oli ülitähtsa kohtumisega mõlema meeskonna jaoks. Enne mängu paiknes Pärnu JK Vaprus tabeli viimasel, kümnendal real ja FC Kuressaare oli üheksas. Punkte mõlemal võistkonnal tabelis üksteist.

Võit annab jalgpallis tabelisse kolm punkti, kuid kui kohtuvad tabeli lähirivaalid, siis nimetatakse selliseid mänge ka kuue punkti mängudeks. Võit emmale-kummale meeskonnale annab olulise paranduse ka tabelis ja see viiks nad ära ka kõrgseltskonnast väljakukkumistsoonist.

Meie tähelepanu on mõistagi seotud Pärnu JK Vapruse meeskonnaga. Seal pallivad kolm Lihulas jalgpallihariduse saanud jalgpallurit. Nii Reno Mark, Rocco Mõtt, kui kolmikust noorim, 18 aastane Virgo Vallik on näidanud Premium Liiga 2021 hooajal ülimalt häid esitusi.

Hooaeg algas ju tõelise pauguga, kui Vallik Nõmme Kaljule kuu parima värava kõmmutas ja suure linnaklubi alistada aitas. Edasi on meie kolmik olnud kogu aeg pildis. Väga tihti on Lõuna-Läänemaa kolmik koos Premium liigas platsil ja kolmekesi on alustatud ka algkoosseisus.

Nüüd, vaata et isegi hooaja murdemänguks kujunenud kohtumisel oli veel üks ülimalt meeldiv külg. Sellele mängule sõitsid oma poistele ja kogu Vapruse tiimile kaasa elama bussitäis jalkafänne nende kodukandist. Pärnu JK Vapruse ja noormeeste kasvatajaklubi Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi ellukutsutud projekt tõi suvepealinna ligemale 50 fänni. JK Vapruse poolt oli fännidele tasuta bussireis ja pääse staadionile. See kõik lõi erilise tunde ja elamuse. Kodukandi tippjalgpalluritele olid kaasa elama sõitnud vanemad, vennad, sõbrad, endised poiste trennikaaslased, maaklubi praegused jalgpallilapsed ja lihtsalt head sõbrad, kes meie jalgpalluritele alati head soovivad.

Just sellistest asjadest mida koos teevad JK Vaprus ja Lõuna-Läänemaa JK on aja jooksul kasvanud meeldiv koostöö. Üle 15 aasta kestnud koostöö on maaklubist suvepeallina esiklubi võistkondadesse viinud pea 20 jalgpallurit.

Reno Mark lõi ülitähtsa värava, Rocco Mõttil oli see 50. Premium liiga kohtumine

Mäng algas keeruliselt, sest 11. minutil viis Silver Alex Kelder saarlased juhtima. Lihula fännidele eraldatud sektor hakkas seepeale ka vaikselt elavnema. Ja see kõik tõi ka tulu.

Kümme minutit hiljem, võtab meie oma mees Reno Mark hiilgavat tehnikat näidates tsenderduse maha ja lööb vasaku jalaga esimeselt puutelt seisuks 1:1.

Staadion rõkatab ja Lihula fännisektor on pöördes. Milline kingitus!

Siis avanevad aga taevaluugid ja sellist vihma vist ei ole Eestis kogenud ükski meeskond. Palli sööta ei saa, sest see jääb lihtsalt vette kinni, mehed kukuvad, kuid kaalul on ju nii palju.

Kui mängida jääb 13 minutit teevad Vapruse mängijad korraliku rünnaku ja saarlaste väravavaht tõrjub hea löögi enda ette, kus palli saadab külmavereliselt võrku Kristen Saarts. Kas 2:1 on võit?

Kohe saadab Vapruse peatreener keskväljale jõudu juurde ja selleks on ei keegi muu, kui meie Rocco Mõtt. Üliolulisel hetkel, ülioluline vastutus. Rocco teeb nagu alati väga hea esituse. See on ühtlasi meie mehe 50. Premium liiga kohtumine. Väga soliidne number.

Juba on pika dressi seljast võtnud ka kogu Premium liiga selle aasta komeet Virgo Vallik. Kuid ründaja vahetust sellises olukorras siiski ei tule.

Kohtunik vilistab ja võit on kodus. JK Vapruse mehed hüppavad ja libistavad ennast vesisel murul publiku suunas. Rahvas juubeldab ja on õnnepisarates.

Sellised hetked on äärmiselt tähtsad. Need on tähtsad siis, kui meie oma kodukandi inimesed tulevad ja kogevad meie oma poiste esitusi absoluutses tippjalgpallis.

Esimesed õnnesoovid lähedastelt ja siis tulevad meie jalgpallurid meie fännisektorisse. Ikka selleks et oma kodukandi inimestega ühiselt pildil olla.

Rõõm on mõlemapoolne!

Aitäh JK Vaprus, Aitäh poisid, Aitäh Lihula!

Jaanus Getreu