Lauri Läänemets: valitsus on vaktsineerimisel maaelanikud ära unustanud

Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimehe Lauri Läänemetsa hinnangul on valitsus vaktsineerimiskorralduses maainimesed ära unustanud ja teinud neile vaktsineerimise võimalikult ebamugavaks.

„Vaktsineerimisjuht ütleb avalikult, et igaühel on võimalik kaitsesüst saada kohe kui ta sõidab Tallinna, Tartusse, Pärnusse, Narva või Kohtla-Järvele. Riigikogu liikmena pean küsima vaktsineerimisjuhilt: kas teie arvates on Eestis elu ainult nendes viies kohas või elab inimesi ka mujal?

Kuidas on võimalik, et juuli lõpus avastab Kaja Kallas alles pärast riigikontrolli märkust, et Eestis puudub vaktsineerimiskava. Olen koos avalikkusega arvanud tänaseni, et valitsuses on arutatud maakondliku täpsusega olukorda vaktsineerimises ja mida teha, et olukord paraneks.

See, et riik korraldab vaktsineerimist ainult viies linnas ning ülejäänud inimesed peavad selleks sõitma sadu kilomeetreid või sõltub vaktsiini saamine kodumaakonnas heast õnnest, näitab valitsuse tegelikke regionaalpoliitilisi seisukohti. Viiruse leviku tõkestamisel on see aga läbikukkumine. Pole ime, et me sukeldume ühiskonnana koroonaviiruse puhangu kolmandasse lainesse, kui mitte midagi pole varasemalt ette võetud.

Vaktsineerimisjuhi lapsus peegeldab terve valitsuse mentaliteeti ja saamatust. Vaktsineerimine ei tohiks olla mingi vaba turu kaup, mis sõltub sellest, kas keegi suvatseb seda pakkuda või suudab seda hankida. See on avalik hüve, mis peab olema tagatud ühtlaselt üle riigi ja kõigis piirkondades. Kui valitsusel on vaja selleks lisaressurssi, siis tuleb seda julgeda öelda ja küsida.

Varasemalt on jäetud mulje, et riik korraldab vaktsineerimist igal pool Eestis. Tänaseks on aga selgunud, et riiklik vaktsineerimine on korraldatud viies kohas. Ülejäänud piirkondades on see vabatahtlik ning toimub nii nagu kohapeal arvatakse. Näiteks eelmise nädalani korraldas Järvamaal vaktsineerimist vaid kaks perearsti, omavalitsustele kuuluv kohalik haigla aga ei teinud midagi.

Tegin täna ettepaneku Järvamaa omavalitsusjuhtidele võtta initsiatiiv vaktsineerimisel enda kätte ja luua maakondlik koostöövõrgustik, et tagada koostöös Järvamaa haiglaga vaktsineerimine kõigis Järvamaa omavalitsustes.