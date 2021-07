Aivo Paljasmaa: homme õhtul alles näete

Ka koduperenaised olid pahased (vähemalt üks minu tuttav), kui kohtunik määras lisaaja üsna viimastel minutitel inglaste kasuks penalti taanlaste vastu. See juhtus poolfinaalis ja tavaliselt kohtunikud on väga ettevaatlikud mängu nii hilises staadiumis kellegi kasuks nii karmi otsust tegema. Sellega võid alla kirjutada vastaspoole surmaotsusele. Selles matšis oli see paljude silmis ülekohtune.

Muidugi oli tegu Taani kaitsemängija patustamisega oma karistusalas, kuid samas oli see mitmete jalgpallireeglite järgi võttes üsna vaieldav moment. Oleks too hetk olnud mängu alguses, poleks see sellist poleemikat tekitanud. Nüüdsel juhul jäi aga mulje, et kohtunik püüdis Wembley staadioni publikule meele järele olla. Igatahes jäi kogu sellest loost mõrk maitse suhu.

