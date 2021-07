Teisipäeval algab Metsa tänava asfalteerimine

Teisipäeval algab Metsa tänaval asfalteerimine, mille ajal on vaheldumisi kinni kolm ristmikku.

„Kui üks ristmik on kinni siis teisest on läbipääs tagatud,” selgitas Lääne Teede objektijuht Kerot Kull. Ta tõi näiteks, kui on kinni Jalaka-Tamme ristmik, siis Haava ja Nurme ristmikud on avatud või kui on kinni Haava ristmik, siis on avatud Jalaka ja Nurme ristmik.

Nurme ristmik on suletud kolmapäeva hommikul kella 8 reede õhtul kella 20ni. Kull lubas, et sel ajal on tagatud ligipääs Teele kohvikusse Haava tänava kaudu, kuid autod võiks parkida Haava tänavale, mitte remonditavale lõigule või Teele parklasse.

Nurme tänava ristmiku kinniolemise ajal kehtib sama liikluskorraldus nagu mais, kui ristmik oli kaks nädalat suletud. Bussiliiklusele muutub Põllu tänav kahesuunaliseks, sõiduautodele mitte. Autoga Tallinna maanteelt Metsa tänavale pääseb sel ajal mööda Niine ja Uut tänavat.

Metsa tänava asfalteerimine kestab 20. juulini.