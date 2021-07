Galerii: kesksuvine ajalookonverents tõi kokku üle poolesaja huvilise

Fotod Arvo Tarmula

Haapsalu ja Läänemaa muuseumite traditsiooniline ajalookonverents tõi laupäeval kultuurikeskuse rõdusaali kokku enam kui poolsada ajaloohuvilist.

Seitsmest ettekandest enamik oli ühte või teist pidi seotud keskajaga, kuid mitte ainult – teemad ulatusid muinasaegsete matmispaikade uurimisest Läänemaal kuni Haapsalu kunagise linnapea Hans Alveri arhiivini, mille linnapea lapselaps Jaan Alver muuseumile üle andis.

Konverentsile järgnes Läänemaa muuseumi toimetiste uue numbri esitlus Haapsalu raekojas. Ühendmuuseumite juht Anton Pärn ütles, et kuigi eelmisel aastal jäi piirangute tõttu ära nii konverents kui ei ilmunud ka toimetised, siis oli kogu aeg selge et traditsiooni tuleb jätkata.

Pärn lisas, et toimetistele eessõna kirjutades tundis ta, et ei tahaks koroonaviirust üldse mainida, kuid tegi seda siiski. „Sest ka see on ajalugu,” ütles ta.